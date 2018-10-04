Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Fatiha okumaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor. Bunu da bilmekte fayda var.

Köln'de camimizi açtık. Almanlar bu camimizi yoğun şekilde ziyaret ediyorlar. Gerçekten bu ziyaretten memnun oldum. Temenni ederim ki, birçoklarının da hidayetine vesile olur. Eser müessiri ile zengindir. O ilin Valisi, Belediye Başkanı'na da gelmiş, geçmiş hepsine teşekkür ediyorum.

140 bin kişilik ordunun olduğu yerde neden istediğimiz neticeyi alamıyoruz? Kendimize sormamız lazım. Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı. Bağlar neden koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? 140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız.

Camilerin sadece namaz vakitlerinde açık olması bize yetmez. Sultahamet'in kapsını açık olması, Süleymeniye'nin açık olması, Kocatepe'nin açık ollması yetmez. Bütün camilerimizin kapıların devamlı açık olması lazım.