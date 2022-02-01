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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyrut Limanı'nı yenilemeye hazırız

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Dün olduğu gibi bugün de Lübnan'ın arkasında olmaya devam edeceğimizi vurguladık. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki günlerde sürdürmeye kararlıyız." dedi. Erdoğan, Türk firmalarının Beyrut Limanı'nı yeniden inşa etmek için hazır olduğunu da söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyrut Limanını yenilemeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak Lübnan ile iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi istişare ettik. Geçen Ağustos ayındaki patlamada ambulans uçakları ile Lübnanlı kardeşlerinin yanına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Dün olduğu gibi bugün de Lübnan'ın arkasında olmaya devam edeceğimizi vurguladık.

Salgın şartlarına rağmen geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamı daha yukarı taşımak için adımları ele aldık. Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyrut Limanı'nı yenilemeye hazırız
OYNAT 02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyrut Limanı'nı yenilemeye hazırız
Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, 'Dün olduğu gibi bugün de Lübnan'ın arkasında olmaya devam edeceğimizi vurguladık. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki günlerde sürdürmeye kararlıyız.' dedi. Erdoğan, Türk firmalarının Beyrut Limanı'nı yeniden inşa etmek için hazır olduğunu da söyledi.

Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY 1 Aralık-28 Şubat döneminde uçuşlarda yüzde 20 indirim yaptı.

Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki günlerde sürdürmeye kararlıyız.

Beyrut Limanı'nın yenilenmesi dahil firmalarımız Lübnan'a yatırıma hazır.

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