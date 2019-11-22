Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinin açılışını gerçekleştirdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışında yaptığı konuşmada "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum.

Asırlardır canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum.

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