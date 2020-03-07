Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi: Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'ne gönderdiği mesajında, BIO Türkiye organizasyonunun başarılı geçmesini dileyerek, ödül alanları kutladı.

İlaç sektörünün özel önem ve öncelik verilen alanlar arasında, savunma sanayisinden sonra ikinci sırada yer aldığını bildiren Erdoğan, sağlık alanında atılacak her adımın ekonomik olmanın ötesinde stratejik önem taşıdığını vurguladı.

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Erdoğan, son dönemde yaşanılan bazı hadiselerin şartlar zorlaştığında ancak kendi üretimimiz, kendi altyapımız ve kendi gücümüzle ayakta kalabileceğimizi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz konusunda ithalata ve fason üretime dayalı tedarik modelini sürdürebilmesi artık mümkün değildir. Bu amaçla özellikle ilaç ve tıbbi cihaz hususunda kapsamlı bir yerlilik ve millilik çalışması başlattık. Kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz. Türkiye açısından böylesine hayati öneme haiz bir sektörde hedeflerimizin kişisel hesaplar ve kurum taassuplarıyla engellenmesine izin veremeyiz."

Erdoğan, sektör temsilcilerinin ve bilim insanlarının da destekleriyle Türk ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinin, bu sektörün, çok daha ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

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