Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri deprem bölgesine turist olarak gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’ne katılıyor.





#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuşuyor. https://t.co/myRsj8DWHL — Yeni Şafak (@yenisafak) April 23, 2023









Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.





14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.





Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.





Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza emanet ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Biz bölgeye turist olarak değil iş yapmaya gittik.





Depremin 75. gününde ilk köy evlerini teslim etmeyi başaran bir süratle çalıştık.





Her yıl 300 bin konut dönüştürerek İstanbul'da 5 yılda riskli yapıların tümünü yenilemeyi düşünüyoruz.





"Türkiye bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir"

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.





Bu 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.





"TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurluyoruz"

TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurluyoruz. Oradan farklı mesajlar vereceğiz. Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz.



