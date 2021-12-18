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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’yla ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, birlikte büyüyelim, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısı öncesi Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı arasında anlaşma imzalandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Kabul ettiğimiz, bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek seviyeye getiriyoruz" dedi.

"İşbirliğimizi sürdürme kararı aldık"

"Zirve marjında Afrikalı mevkiidaşlarımızla ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu" diyen Erdoğan, "Terörizmden, yoksulluğun azalması, kalkınmadan, eğitim ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık" diye konuştu.

Erdoğan, "TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yok"

Felix Tshisekedi ise, Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlar konusunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek, "Şu anda Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yoktur. Türk yatırımcılarla çok etkili işbirlikleri hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar pekiştirilecek. Afrika'nın önünde pek çok zorluk ve bunlardan bahsettik. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok fazla şey var.

Sağlık alanında da yapılması gereken pek çok şey var, Afrika buna direndi ama kovid-19 kurbanlar verdik ve bugün karşımıza çıkan varyantlar nedeniyle önümüzde neler olacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için sağlık altyapımızı, sağlık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor, sağlık sistemimizi erişilebilir kılmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimi" dedi. Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı.

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