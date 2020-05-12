Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz taş üstüne taş koymanın çabasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin bir kez daha üzüleceğini dile getirdi. Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda koronavirüs ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dayanışma mesajı: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video paylaştı. Erdoğan paylaşımında, 'Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz' mesajını iletti. BiP'te paylaş

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