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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Biz terörle uğraşırken siz teröristlerin tabutu başında ağladınız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken siz teröristlerin tabutu başında ağladınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li vekillerin terörist cenazelerine katılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. 'Devletin ordusu Katar’a satılmış' diyen CHP'li vekil Ali Mahir Başarır’a sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi
OYNAT 03:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz teröristlerle savaşırken, bunların millet vekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. İşte geçenlerde gördünüz. Cenaze namazında bile, bu ahlaksız, bu terbiyesiz adam sırıtıyor. Pişmiş kelle gibi' ifadelerini kullandı.

"Bunlar cenaze namazında bile sırıtıyor"

CHP'Li vekillerin terörristlerin cenazesine katılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.

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