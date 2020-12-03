Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken siz teröristlerin tabutu başında ağladınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. 'Devletin ordusu Katar’a satılmış' diyen CHP'li vekil Ali Mahir Başarır’a sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek" dedi.

OYNAT 03:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz teröristlerle savaşırken, bunların millet vekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. İşte geçenlerde gördünüz. Cenaze namazında bile, bu ahlaksız, bu terbiyesiz adam sırıtıyor. Pişmiş kelle gibi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Bunlar cenaze namazında bile sırıtıyor"

CHP'Li vekillerin terörristlerin cenazesine katılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:20 Kılıçdaroğlu'na terörist cenazesine katılan vekil Tanrıkulu ve İlgezdi soruldu: Doğru bulmuyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basının sorularını yanıtladı. Terörist cenazesine katılan CHP'lilerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin. Hiçbir milletvekilinin katılmasını doğru bulmam. Terörist, insanlık suçu işler. Teröriste karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörü yok etmesi lazım. Teröre karşı verdiğimiz binlerce şehidimiz var' cevabını verdi.

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OYNAT 01:49 CHP'li Tanrıkulu: PYD bir terör örgütü değil! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katıldı. Toplantıya da Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurdu. Tanrıkulu PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu. BiP'te paylaş

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