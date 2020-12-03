Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken siz teröristlerin tabutu başında ağladınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li vekillerin terörist cenazelerine katılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. 'Devletin ordusu Katar’a satılmış' diyen CHP'li vekil Ali Mahir Başarır’a sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek" dedi.
CHP'Li vekillerin terörristlerin cenazesine katılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.