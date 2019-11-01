Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterresi kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres VE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres VE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

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