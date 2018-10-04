Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB için referanduma gideriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen "TRT World Forum"un "Parçalanmış Bir Dünyada Adaleti Aramak" başlıklı kapanış oturumuna katıldı.

Moderatör TRT World Haber, Program ve Görsel Direktörü Fatih Er'in, Birinci Dünya Savaşı'ndan ders alınamadığı değerlendirmesi üzerine, ibret alınırsa tarihin tekerrür etmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, gayretler sarf edilmesine rağmen İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiğini dile getirerek, yeni oluşumların da adaletin tesisi için arandığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu adalet tesisi arayışının bir ürünü olduğunu kaydetti.

"BM'de çıkan kararlarda netice yok"

BM'nin bu adalet arayışının bir tesisi olması için kurulmasına rağmen şu an itibarıyla gelinen noktada BM'nin ne yazık ki bu adalet arayışına hala bir cevap oluşturamadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın değişik yerlerinde şu anda BM'nin gayretleri var. BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan bir çok kararlar var. Fakat gördüğümüz gibi bu çıkan kararlarda da alınan bir netice yok. Afganistan'ın hali ortada. Güneyimizde Suriye'nin, Yemen'in hali ortada. Arakan, Rohingya ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla BM maalesef herhangi bir şey yapamıyor. Hepsinde öte Kıbrıs ortada. Sene 1974, 2018. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Bir çok girişimler yapıldı ve özellikle de çok kararlı bir adımı biz yine orada BM ile görüşmeler yaparak attık. "

OYNAT 01:09 Erdoğan'dan AB için referandum sinyali TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AB'de sona yaklaşıldığının işaretlerini görüyorum. Hala bizi oyalıyorlar, böyle bir zulüm olmaz. Merkel'e söyledim, almayacaksanız söyleyin biz yolumuzu çizelim. Almayacağız da demiyorlar, oyalıyorlar. Bu böyle gitmez, bize düşen 81 milyona gitmek. 81 milyon ne kadar verirse ona bakmak. Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız.' dedi.





Güneyimizde Suriye'nin, Yemen'in hali ortada. Arakan, Rohingya ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla BM maalesef herhangi bir şey yapamıyor

Erdoğan, merhum Kofi Annan'la bu konuda çok yoğun çalışmaları olduğunu dile getirerek, ancak herhangi bir netice alınamadığı gibi orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasına rağmen ne yazık ki Güney Kıbrıs'ın oranın kararlarının tam tersine referandum neticesi verdiğini, 'almayacağız' demelerine rağmen Güney Kıbrıs'ın Avrupa Biriliği'ne alındığını anımsattı.

Bunların adalete aykırı girişimler, hamleler olduğunu kaydeden Erdoğan, bunun BM'nin de itibarının kaybına neden olduğunu vurguladı.

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İHA

"Beklenen hep Türkiye'den"

Erdoğan, bu şekilde işin bir yerde tıkandığını ifade ederek, o dönemin ABD Başkanı Bush'ın kendisinin de olduğu bir görüşmede Colin Powell'e "Bu işi sen çözeceksin, sana bu görevi veriyorum." talimatı verdiğini, ancak bir netice alınamadığını, sonrasında gelen başkanların da bu sorunu çözemediğini söyledi.

Bir çok zirveler, toplantılar yapıldığını maalesef hep beklenenin Türkiye'den olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu şekilde çözüme ulaşmaz. Aynı şeyi diğerlerinde görüyoruz. Şu anda Suriye'de yaşananlar. Afganistan çözüme kavuşamadı. Yemen çözüme kavuşamadı. Niye? Bütün her yerde adalet sistemi çökmüş. Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? 5 tane daimi üye var. Bu 5 daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir. İsrail'le ilgili ABD'nin İsrail'in aleyhine olan bir karara evet demesi mümkün mü? Değil. Demeyeceği için de netice ne oluyor. Gene onların lehine oluyor. Olması gereken ney? Olması gereken şu; 5 daimi üye dönemi geçti. Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır. Dolayısıyla yeni değişim dönüşümde, dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil. Onun için de ben diyorum ki dünya beşten büyüktür. Hele hele birden kesinlikle büyüktür. "

"7 kıtanın yer aldığı BM Güvenlik Konseyi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanın, uygulamaların böyle olmadığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi'nde dünyanın temsil edilmediğini, temsil edilen ülkelerin kıtalara dağılımına bakınca da dünyanın temsil edilmediğini dile getirdi.

"Biz diyoruz ki bütün kıtaların temsil edildiği bir BM Güvenlik Konseyi'nin olması lazım. Burada Asya da Afrika da, Avrupa da olması lazım. Bunun yanında daha ötelere gidelim, 7 kıtanın yer aldığı bir BM Güvenlik Konseyi." diyen Erdoğan, bunun başarılması gerektiğini, bunu da dünyadaki siyasilerin yapacağını anlattı.

AA

Erdoğan, "Bu 5 daimi üyenin işine gelir mi? Gelir veya gelmez." diyerek, bunun BM Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi, tartışılması, dünyada bunun artık tamamen akıllara yerleştirilmesi, bütün algı çalışması yapılması ve ona göre adımın atılması gerektiğini belirtti.

Artık dünyanın Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın dünyası olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

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"Emperyal, sömürgeci bir mantıkla mücadele verenlere karşı Türkiye küresel güçleri yanına toplamak suretiyle bir adım atmanın gayreti içerisinde. Biz bunu yapıyoruz. Bu konuda da özellikle de küresel güçleri kabullenmiş, bunun mücadelesi içinde olan dünya ülkeleri zaten bu yaklaşımımıza olumlu bakıyor. Hangileriyle ikili görüşmeler yapsak, oturup müzakerelerde bulunsak, paneller, sempozyumlarda bunları konuşsak hepsi de haklılığımızı teyit ediyor. Ediyorlar da adımı atma noktasında acaba nereye varacağız? Mesele orada. Bunun için de çalışacağız. Tabii bu yollar öyle kolay alınmıyor. Biraz mücadele gerekiyor, biraz zaman istiyor. Adımları atarken dünyadaki özellikle de 5 üye içerisinde durumu nereye taşırız, bunlar önemli. Yoksa geçici üyelerin BM'de kıymeti harbiyesi var mı? Yok. Geçici üyeler sadece daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır indirir. Yaptığı iş budur. Bir de geçici üye seçilmek için de ellerinden geldiği kadar çırpınırlar. Halbuki geçici üye olsan ne yazar, olmasan ne yazar. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 'Sadece BM'nin geçici üyesidir' diye bir sıfat kazanırsın."

İdlib'de süreç sıkıntısız devam ediyor

İdlib, Halep sürgün yerine gelmiştir. Halep’ten kaçanlar İdlib’e geldi. İdlib 3 buçuk milyon kişi oldu. İdlib, Türkiye’ye sınır. Oradan kaçan insanlar Türkiye’ye gelecekti. Biz çok tedbir aldık. Onları orada bırakamazdık. Biz başkaları gibi kapıları kapatarak ölümlerine seyirci kalamazdık. Bu arada 3 tane zirve yaptık. Bunların öncesinde Astana süreci başladı.

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Gerek ilk Soçi, gerekse İstanbul ve Tahran zirvesinde güzel işler yaptık. Suriye rejiminin İdlib’i bombalaması bizim için seri adım atmamıza neden oldu. Soçi’de adeta bir final yaptık. Orada 10 maddelik bir mutabakatı imzaladık.

Putin, rejimin oraya girmesine engel olacağız. Radikal grupların da oradan çıkarılmasının teminini istedi. Dedik ki beraber yapalım. Bizim İdlib’de 12, Rusya’nın 10 İran’ın ise 6 tane gözlem noktası var. Oradaki koridorun gözlem altında tutulması İdlib’in kontrolü demek. İdlib'de dönüşler başladı. 70-80 bin kişi geri döndü, hedefimiz de buydu. Temenni ederim ki İstanbul’daki 4’lü zirvede olumlu sonuçlar çıkar.

Benim Somali’ye ilk ziyaretim eşimle oldu. O zamana kadar hiçbir ülke lideri oraya gitmemişti. Orada 85 bin metrekare büyükelçiliği tesis edildi. Dünyadaki en büyük elçiliğimiz orada. ABD’nin de İngiltere’nin de orada büyükelçi binası yok, konteynırdalar. Biz orada Somali askerlerine eğitim veriyoruz. Somali’yi teröre mi teslim edelim.

Terörle mücadelede kararlıyız. Benim bugün 7 tane Mehmedim şehit oldu. Duracak mıyız? Onlar bizden 7 şehit aldı, biz onlardan 700 tane öldüreceğiz. Bedelini ödeteceğiz. Kararlıyız.

"Bizi de Suriye halkı davet etti"

Biz orayı terk etmeyeceğiz. Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, biz Suriye’yi terk ederiz. ABD’yi oraya devlet davet etmedi ama ABD orada. Rusya’yı rejim davet etti, oradalar. Bizi de Suriye halkı davet etti.

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19 bin TIR silah gönderdiler

Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından...

Devlet terörü estirenlere karşı BM’nin aldığı kararla adım atılabilir, mesela Kudüs konusunda BM adım attı.

Sene 1948, Filistin toprak bütünlüğü neydi? İsrail’in neydi? Sene 2018 tam tersine döndü. Filistin küçüldü, İsrail büyüdü.

AB için referandum mesajı

AB’de sona yaklaşıldığının işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da biz de istikametimizi ona göre çizsek diye düşünüyorum. Hala bizi oyalıyorlar, böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilmeyecek ülkeler AB’ye üye yapıldı.

Merkel’e söyledim, almayacaksanız söyleyin biz yolumuzu çizelim. Almayacağız da demiyorlar, oyalıyorlar. Bizim AB’ye katacağımız çok şey var, onların da var. Bu böyle gitmez, bize düşen 81 milyona gitmek. 81 milyon ne kadar verirse ona bakmak.

(AB ile ilgili referandum) Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız. Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım.

"ABD teröristlere parasız silah veriyor"

ABD, Rusya'dan satın alınan S-400 füzeleriyle ilgili eleştiriyor. ABD istediğimiz silahlar için bize 'Kongre müsaade etmiyor' diyor. Bize müsaade etmiyor da terör örgütü YPG-PYD'ye mi müsaade ediyor. ABD tarafından bize parayla verilmeyenler silahlar terör örgütlerine parasız veriliyor.

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"Ekonomik savaşın karşısında pes etmeyeceğiz"

Ekonomik savaşın karşısında pes etmeyeceğiz. Bu millet aç kalmıştır, susuz kalmıştır ama bağımsızlığını hiç kimseye kaptırmamıştır.

BM Gençlik Konseyi'ni İstanbul'da kurarız. Buranın hayırlı olmasını dileriz.

"Konvansiyonel silahlarla 1 milyon Suriyeli öldü"

Şunu bir defa kaydetme lazım 1915’te alınan bir karar var. Orada alınan kararla kimyasal silahlar yasaklanmış. Ben de diyorum ki bir insanın canını alıyorsa hangi araç olursa olsun bunun karşısındayım. Konvansiyonel silahlarla 1 milyon Suriyeli öldü. Kimyasal silahlarla aldatmayın.