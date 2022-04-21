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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Güçlü deniz kuvvetine sahip olmamız tercih değil zorunluluktur" dedi. Erdoğan, "Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.

Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü başladı
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 11 Nisan tarihinde 12 bin personelin katılımıyla başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve 15 ülke ataşesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Törende Marmaris açıklarında Bakan Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Kemalreis fırkateyni top atışı ile selamlandı.
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15 ÜLKE TAKİP EDİYOR<br><br>ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Güney Kore, Letonya, Meksika, Pakistan, Senegal, Nijerya ve KKTC ataşelerinin takip ettiği tatbikatta, SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini icra edecek.
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SAT timleri Bulancık Adası’na Türk bayrağı dikecek.
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Marmaris açıklarında 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı milli ve yerli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA ile MAM-L atışı icra edilecek.
Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü başladı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. 45 deniz ve hava unsuru faaliyetlerini icra edecek.


30 yıllık gelenek

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En güçlü olana kadar çalışacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

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