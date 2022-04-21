Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mavi Vatan-2022 tatbikatında konuşma yapıyor https://t.co/hsnpT0vz5h — Yeni Şafak (@yenisafak) April 21, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.