Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Sırbistan ve Hırvatistanı ziyaret edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkacak. Ziyaretlerin gündemi; ikili ilişkiler, bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar olacak.

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Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Sırbistan ve Hırvatistanı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

İlk durak Bosna-Hersek olacak. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor.

"BALKANLARDA BARIŞIN DEVAMI İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.

İŞ KONSEYİ TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.

Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

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HDP'ye bakanlık sözü veren ve verilmemesi halinde milli iradeye saygısızlık olacağını beyan eden CHP'li Gürsel Tekin büyük tepki çekti. Tekin'in bu açıklamaları kamuoyunda eleştirilere sebep olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessiz kalmayı sürdürüyor.
SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak
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SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA) yerli dizel marin motoru kullanılacak. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4 bin beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut" dedi.
Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
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Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümünü düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç eden Kırgız Türklerinin yerleştirildiği Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama) oyunuyla başladı.

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