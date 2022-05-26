Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir kepazeliğe ahlaksızlığa izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Etik Eğitimi programında konuşuyor. https://t.co/5uxAoNOnFh — Yeni Şafak (@yenisafak) May 26, 2022





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik.

Geçtiğimiz 20 yılda kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Asırlık ihmalleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı.

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CHP Genel Başkanı kamu görevlilerini hedef gösterdi. Verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir durum olabilir mi? Kamu görevlilerin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu göre hakkını, hukukunu savunmak da görevimizdir.

Açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerine demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu milletin de bu devletin de düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz.

İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir.