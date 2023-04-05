Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir edep meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon yayınında kendisine yöneltilen soruları cevaplıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Konteyner kentler ve prefabrik konutlar yapıldı. Depremzedeler kiraların yüksekliğinden şikayet ediyor. Bunu yapanlardan hesabını soracağız, üzerine gideceğiz. Yurtlarda kalanlar durumdan çok memnunlar. Devletimiz bizi açıkta bırakmadı diyorlar. Sözümüz var. Sözümüzü yerine getirince herkes yuvasına kavuşacak. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Yapıların tamamında artık dikey mimariye fırsat vermemeliyiz.





Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti





Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız. Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık. Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.





Bunlar alışılmış çadırlardan değil. Bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Benzer bir çadır sistemi de İsveç'in var, onlar da gönderdiler. Seçimden sonra gerek Kızılay, gerek AFAD, bunların modellerini alıp üretelim istiyorum.





Kılıçdaroğlu'nun seccade görüntüsünü eleştirdi





Bu bir edep meselesidir. Benim halkım buna çok önem verir. Başörtüsü bizim kutsalımızdır, mahremiyetimizdir. Ayet mi Hadis mi bilmeden konuşuyor. Hassasiyeti yok. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.





Bizim medeniyetimizde seccade bir değerdir. Sen kalkıp başörtüsüne bir bez parçası diye yaklaşırsan bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsü bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Sen kalkıp da bez parçası diye kullanamazsın. Bu şekilde diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der.





Cennet kadınlarının ayakları altınadır diyor. Bay Kemal ayeti bile yanlış söylüyorsun. Bunun aslı Cennet annelerin ayakları altındadır. Erbakan hocamıza ait bir söz değil. Erbakan hocamıza da ayete de saygısızlık yapmış oluyorsun. Manevi değerlere saygısı olmayanın seccadede gözü olmaz.





Yedili Masa'nın çelişkilerine dikkat çekti





CHP'nin bir süredir dönüştüğü ortada. Masa bunu nasıl kabul ediyor. Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır. Temel Bey'e 'Madımak kundakçısı' diyenler şimdi ortaklık yapıyor. Bir gün muhafazakar ertesi gün sapkın akımların temsilcisi. Siyasetçilik oynarken kendilerine bakanlık dağıtıyorlar. O kadar. Milletvekili aday listelerinde de ciddi kriz yaşamaları muhtemel.





Aile yapımızda LGBT'ye yer olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Milletim ne PKK'nın peşine düşenlere ne sapkın akımların hamiliğine soyunanlara bu ülkeyi emanet etmez.





'Vaatlerimizde kurusıkı atmayız'





Vaatlerimizde hiç kurusıkı atmayız. Mesele nereye gider ölçeriz. Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi benim milletim bu terör örgütü beslemelerine 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek, milletimiz şöyle huzur içinde rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum. Partimize teveccühün yüksek olduğu bir aday adaylığı süreci yaşandı. Listelerimizde sürpriz isimler de yer alacak.



