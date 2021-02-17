Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu AK Parti ne yaptı da karşı çıktık diyor? İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz?

Kamuda başörtüsü serbestisi getirdiğimiz zaman engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Merasim sokakta saldırı düzenleyen terör örgütü aklamaya çalışanlar siz değil miydiniz?

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Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor