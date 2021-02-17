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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan "Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu AK Parti ne yaptı da karşı çıktık diyor? İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz?

Kamuda başörtüsü serbestisi getirdiğimiz zaman engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Merasim sokakta saldırı düzenleyen terör örgütü aklamaya çalışanlar siz değil miydiniz?

Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi kurultaylarını gladyatör arenasına dönüştürenler, kongrelerimize çamur atıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi kurultaylarını gladyatör arenasına dönüştürenler, kongrelerimize çamur atıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, AK Parti 7. Olağan kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be. Diyemez, neden? Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve arkadaşlarıdır' ifadelerini kullandı.


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