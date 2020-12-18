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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Ardından cemaattekilere seslenerek koronavirüs geçirenlere şifa dileyen Erdoğan, ""Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi. Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor" dedi.

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Sokağa çıkma yasağını hatırlattı

Herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" diye konuştu. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi.

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