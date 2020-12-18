Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi. Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Sokağa çıkma yasağını hatırlattı

Herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" diye konuştu. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.



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OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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