Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü