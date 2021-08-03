Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Bakan Soylu'dan 'provokasyon' uyarısı: Hepsine göğüs gereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, yangınlarla ilgili provokasyon yapıldığını kaydederek, 'Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Bunların hepsine göğüs gereceğiz.' şeklinde konuştu.