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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

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