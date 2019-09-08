Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar iki yüzlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. İmam Hatipler Kurultayı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz de bir İmam Hatipli olarak o büyük insanların talebesi olarak bu yapıyı hiç bir zaman öksüz bırakmamak için çalıştık. Büyüklerimizin, ağabeylerimizin ve celal hoca gibi dava adamlarının emaneti olan bu okulları 3-5 kendini bilmezin insafına terk etmedik

İmam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Kendimde imam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

Büyüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüstlüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı mücadeleyi cesareti öğrendik"

İBB'de 28 Şubat'ı hatırlatan uygulamalar yaşanıyor

El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Kuruluşlarımıza itibar suikastı düzenleniyor. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi bugün yerini baskıya, faşizmi aratmayan tahammülsüzlüğe bıraktı.

Seçim öncesi hiç kimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız diyenler şimdiden binlerce kişiyi kapı dışarı etti.

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Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez.

Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar?

Diyarbakır'daki anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.

O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız.

Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı

Modern Türkiye’nin tarihi azgın azınlığın çoğunluğu sindirmeye yönelik tacizleriyle doludur.

Ama ne oldu, onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.

Değerli kardeşlerim işte bu noktadan hareketle bizim birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok ama çok önemli bizi bölmek parçalamak gayreti içinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu kadrolar bozacak. Türkiye üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasak olduğu ıstırap dolu günlere şahit oldu. Bu ülkede insanlar sakalından kılık kıyafetinden dolayı polis tarafından sokaklardan toplandı.

Başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Anadolu’nun zeki çocuklarının okuyup diplomat olmalarına tahammül edemediler.

Başörtülüden hakim savcı doktor olamaz dediler. Onların kabul edemediği bu makamların hepsine imam hatip mezunları da geldi.

“Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir"

Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. Çünkü zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Dünyada zulüm ve baskı ile payidar olan hiç kimse yoktur.

Bu millet yeni 27 Mayıs’ların 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların yaşanmasına asla izin vermez. Milletimizin ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesine kimse mani olamaz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Türkiye’de 3 Kasım 2002 tarihi itibariyle vesayetin tarihi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bu millet kendi kurumlarına sahip çıkacaktır.

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Milletimiz dişinden tırnağından arttırdıklarıyla gönüllü teşekküllerimizi desteklemeye devam edecektir."

OYNAT 01:35 Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Gassal dediler, Cumhurbaşkanı çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması kapsamında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İmam Hatip'te bize bazı hocalarımız şunu derdi: 'Ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?' Bunu bize dediler. bizim onurumuzla bu şekilde oynamaya çalıştılar. Ama ne oldu? Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.' Erdoğan'ın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı. BiP'te paylaş

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