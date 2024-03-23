Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap ediyor: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var

Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi. Miting için Ankara’ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım gerçekleşti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Laf değil, söz değil, icraat üreten biz varız. Ankara, Ankara. Ankara'ya ve Ankaralılara 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum'' dedi.





Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti;









Laf değil, söz değil, icraat üreten biz varız. Ankara, Ankara. Sevgili Ankaralılar, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.





'Rus halkının acısını paylaşıyorum'





Sözlerimin hemen başında dün Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.





Terör kimden gelirse gelsin kabul edilemez. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.









'Alanda 200 bin kişi var'





Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum katılım ne kadar, 200 bin. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek.





Ankara'ya 14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği samimi destek için teşekkür ediyorum.





Ankara'nın milli mücadelenin ardından Başkent olması, birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir.





Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecek. Dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır.





Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.





Dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz.





Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz.









'Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz'





Mevcut belediye başkanı şu 5 yılda, ne yaptı ya, ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldım.





Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Şehrin gerilediğini görüyoruz, biliyoruz. Ankara daha fazla yavaşlamayı daha fazla ataleti kaldıramaz.





Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz ya. Ankara'yı bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepimizin malumu. 9 gün sonra sandıkları patlatalım.





Bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Kimsenin şahsıyla bir derdimiz yok.





Bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Kimsenin şahsıyla bir derdimiz yok.





Ankara'mız her şeyin en iyisine, en modernine layıktır. Ankara, buraya gelen herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Bu potansiyele de fazlasıyla sahiptir. Gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz.





Ankara, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?





Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirecek Ankara budur.









'CHP'nin tutunduğu tavır endişe verici'





Demokrasi ve kalkınma yolculuğu uzundur. Attığımız her adımda gizli açık nice engellemelerle karşılaştık. Gövdesine ardı ardına balta darbeleri inen ağaç ne der, sapı bendendir.





Ülkemizin hamlelerine çelme takanların çoğu aynı hissiyatı taşıyor. Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Bu tiplerle uğraşmak bizi yorsa da yolumuzdan alıkoymadı.





En çok da CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe verici.





6'lı masa, altında da DEM vardı. Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Bu dersi kim verdi, siz verdiniz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak.





Cumhur İttifakı dimdik ayakta, yoluna devam ediyor.





CHP bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla hani çayda demlenme var ya, o dem değil ha, DEM'e oy verenler de CHP'ye oy verenler de rahatsız da.









Para sayma görüntüleri





Ortaya birde deste deste dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. Para kulelerinin doğru düzgün izahını yapamadılar. Birine para gönderecekseniz internet bankacılığı yerine 5-6 kişiye ne gerek var.





Türk siyaseti çok yüzsüzlük gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.







