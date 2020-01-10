Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camiinde bir vatandaşın cenazesine katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından bir vatandaşın cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi AA
Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.
Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

  • "Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

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