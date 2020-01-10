Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı

Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.