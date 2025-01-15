Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongremiz 2028'in işaret fişeği olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"2025 yılının ilk iki haftasında iki haber aldık. Türk halk isminin duayen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sevenlerini değil hepimizi derinden üzmüştür. Kendisini bir kez daha rahmete yad ediyor ailesine ve hayranlarına baş salığı diliyorum. İkinci büyük kaybımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ydı. Araştırmaya merakı, kendine has üslubuyla Meclis çatısı altında ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş, müstesna bir isimdir.





Türkiye'nin en büyük ailesi AK Parti

"Bugün yine yoğun bir gündemle sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Geçen hafta açıklanan şu önemli rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de faaliyet gösteren 168 siyasi parti arasında AK Parti'miz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. Ana muhalefet partisine 9 buçuk milyon üye fark attık. Milletin rotasından hiçbir zaman ayrılmadık.





AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Buradan bir kez daha bu kutlu davaya gönül veren tüm üyelerimizin her birine tek tek teşekkür ediyorum. Biz milletiyle beraber yol yürüyen bir partiyiz. Bundan sonra da aynı samimiyet ve aşkla yolumuza devam edeceğiz.





81 il kongremizden 56 tanesini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Gençlik kollarımız65 kadın kollarımız23 ilde kongrelerini tamamladı. Türkiye'ye yön ver sloganıyla gençlik kollarımızın 7. Olağan Kongresi'ni tamamlayacağız

Büyük kongremiz 2028'in işaret fişeği olacak

Şimdiye kadar 955 ilçe kongremizi tamamladık, kalan 15 ilçe kongremizi de önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. 81 ilden 56'sının kongresini gerçekleştirdik. Bu haftaki il kongrelerimizle sayı 63'e çıkacak. 27 Ocak'ta Ankara'da muhteşem bir atmosferle gençlik kollarımızın 7. olağan kongresini yapacağız. Büyük kongremiz için yoğun hazırlık içinde olacağız. Büyük kongremiz yine Türk siyasetine damga vuracak, 2028'e giden sürecin işaret fişeği olacaktır.





İhracatta yeni rekor

İhracatta cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen yılan göre ihracatımız yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Savunma ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyeye çıktı. Turizm istatistikleri bu ay sonunda belli olacak. İşgücü piyasamız güçlü görünümünü sürdürüyor. İşsizlik oranımız son 19 aydır tek hanede. İşsizlik oranı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen bunları başarmamız ayrıca takdire şayandır. Enflasyonla mücadelenin önemini vurguluyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonda artık düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor. Mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin ancak hizmetler kısmında atalet yüksek seyrediyor. Dünyada da benzer durum yaşanıyor. Hükümet olarak bu ataleti kıracak müdahalelere gireceğiz. Enflasyonla mücadeleyi gıda ve konut yönlü alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlanınca elimiz biraz daha rahatlayacak. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredeceğiz..





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongremiz 2028'in işaret fişeği olacak Gündem / Politika





Özgür Özel'e kırmızı kart tepkisi

Çok açık ve net söylüyorum Suriye meselesinde öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya hakları yok. Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar. Bugün bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Hep dobra olduk sözümüzü mertçe söyledik. Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın o iş bizim işimiz.





'Utanmak yerine sağa sola akıl veriyorlar'

Türkiye'nin hasımları dışardan Türkiye'nin çabalarını eleştirdiler onların niyetlerini zaten biliyorduk. Bizim için şaşırtıcı olan asıl içimizdekilerin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" demeleri oldu. Kitlesel kıyımlar yapılırken bunlar seslerini çıkarmadılar. Gerek Şam'da gerek Cezayir'de o cezaevlerinin ne halde olduklarını gördük Kadınlar ve çocuklar katledilirken sustular. Vahşete zulme gaddarlığa yıllarca sessiz kaldılar. Halep'te, Humus'ta çocuklar kırılırken bize saldırdıkları kadar Esed ve Baas rejimine ses çıkarmadılar. Açın bakın hiçbir tenkit göremezsiniz. Ne zaman ki 8 Aralık'ta Suriye halkı epik bir zafer kazandı bunların dilleri çözüldü. Utanmak yerine sosyal meydan sağa sola akıl veriyorlar. Neymiş Suriye'de katliam varmış. Düne kadar Suriye'de ne işimiz var diyen siz değil miydiniz. Zalim defolup gidince mi aydınlandınız.





Suriye devimini üfleyerek söndüremeyeceksiniz

Suriye'nin dört bir yanından toplu mezarlar fışkırıyor. Terör örgütleri Suriye'de cirit atarken neredeydiniz? Biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Hem de çok iyi biliyoruz. 13 yıl neden sustuğunuzu, şimdi neden konuştuğunuzu gayet iyi biliyoruz. Dün de iyi niyetli değillerdi bugün de art niyetli davranıyorlar. Ne yaparsanız yapın Suriye devimini üfleyerek söndüremeyeceksiniz.





"Türk- Kürt - Arap kardeşliği bozamayacaksınız

Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız. Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacaksınız. Allah'ın izniyle buna izin vermeyeceğiz. Sizin tuzaklarınıza asla düşmeyeceğiz. Siyaset akılla, basiret ve ferasetle yapılır. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarını merkeze alarak yapılır. Siyaset Türkiye'nin hak ve hukukunu yüceltmek için yapılır.





Suriye heyeti ile görüşme

Bu yeni dönemde herkesin görevi ülkemizin Suriye'de istikrarın tesisi için yürüttüğü çabalara katkı sunmaktır. Türkiye olarak Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması, tüm Suriyelileri kucaklayan sistemin inşası için katkımızı sürdürüyoruz. MİT Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Şam'ı ziyaret ettiler. Bugün de geçici hükümetin dışişleri, savunma bakanı ve istihbarat başkanı ülkemize ziyaret gerçekleştirecekler, bir görüşme yapacağız.





"DEAŞ'ın da YPG'nin de başını ezeriz"

Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır. Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız. DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın da YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongremiz 2028'in işaret fişeği olacak Gündem / Politika

"Ana muhalefet partisini mi yoksa ilkokul müsameresini mi?"

Biz her aşaması en ince detayına kadar hesaplanmış bu siyaseti yürütürken CHP tarafında çok farklı bir hava var. Kimin ne yaptığı belli değil. Ana muhalefetten Türkiye'nin dış politikasına anlamlı bir destek beklemek tamamen beyhude bir uğraştır. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım hepsi faydasız. CHP ve şürekası her milli meselede yanlış yerde konumlanmayı bir şekilde başarıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi izliyoruz? Ne bir ciddiyet var ne ağır başlılık var. Bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Bu eylem nispeten bir koordinasyon gerektirdiği için sadece 3 gün dayandılar. Sonra Meclis'te nöbet işine girdiler. Bu son çıkışlarını (kırmızı kart) açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini bir kez daha gördük. Bu dahiyane fikir için Sayın Özgür Özel başta olmak üzere yönetimi tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Çok zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP karakterine daha iyi olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu, bunu biraz daha devam ettirebilirler. Kendilerini fazla kaptırmasınlar. Daha bunun puzzle'ı var, pişpiriği var, pokeri var, iskambili var. Bu vahim tablonun takdirini en iyi CHP'li seçmenlerin yaptığına inanıyorum.





‘Gazze'de ateşkes'

İsrail başta, Suriye topraklarına saldıran güçlerin mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerek. Aksi takdirde sonuçların herkese etkisi menfi olacak. 5 aydır soykırımın ve katliamların sürdüğü Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla, tüm bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat doğacaktır.

"PKK'yı lağvedecek çalışma başladı"

Kendi kronik sorunlarımızı çözmekten geri adım atmıyoruz. 40 yılı geride bırakan terör meselesi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik. Gelinen noktada aziz milletimizin ihtiyat içinde olduğunu görmektedeyiz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimize asla hayal getirmeyecek şuurla hareket ediyoruz. Terörsüz Türkiye ifadesinde yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak üstlendiğimiz sorumluğu. Terörle mücadelede kritik kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye her alanda gücünün zirvesindedir. Böyle bir denklemde terör belasını kalıcı olarak bitirilmeli. Bu anlayışla arkadaşlarımıza bölücü örgütün lav edilmesi için talimatı verdik. Silahı aradan çıkaralım dedik. Terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım. Bu fırsatı hibe edemeyiz. Silahı aradan çıkaralım, birbirimize sıkıca sarılalım. Türkiye'nin insani ve ekonomik olarak büyük bedeller ödediği sorunu kalıcı biçimde geride bırakması herkesin faydası. Heyetin yaptığı temasların olumlu geçtiğini görüyorum. PKK'yı lağvedecek çalışma başladı. Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü gereken adımları atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır. Tüm taraflarıyla insanımız terörden çok acı çekti, artık bunları dindirme vakti gelmiştir, gün bugündür.



