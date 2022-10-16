Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret ediyor.

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