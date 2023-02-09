Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybı sayısı 16 bin 170'e yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki büyük depremin ardından bin 206 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti; 63 bin 794 kişi yaralandı.