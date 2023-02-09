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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybı sayısı 16 bin 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı. Erdoğan, "Yıkılan bina sayısı 6 bin 444" dedi.

16:52 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Osmaniye'de açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı. Erdoğan, "Yıkılan bina sayısı 6 bin 444" dedi.

Erdoğan, "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde de yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bir yıl içinde TOKİ olarak yeni konutları yapacağız" diye konuştu.






#Erdoğan
#Deprem
#Osmaniye
1 saat önce
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