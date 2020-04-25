Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümünde, vatanı ve bayrağı savunan askerlerin kahramanlığını ve milletin fedakarlığını minnetle andı, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad etti.

"Milletimiz için 'Çanakkale ruhu' en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, ezelden beridir hür yaşamış milletin, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermediğini, vermeyeceğini belirtti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale'nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanları saygıyla andı.