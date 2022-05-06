Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çatalca'da vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca'da halka hitap ediyor. https://t.co/gGjAnDDoNX — Yeni Şafak (@yenisafak) May 6, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim.

Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız.

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"ULAŞTIRMA BAKANIM GEREKLİ TEMİNATI VERDİ"

Bu yaz inşallah karayolları ile birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girilecek. Artık böyle çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi.