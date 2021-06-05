Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Marmara'daki müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, 'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atıklardır.



Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu beladan denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj sorunundan denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.