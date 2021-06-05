Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköyde vatandaşlarla sohbet etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Açılış Töreni'nin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada, Çengelköy'de aracını durdurarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköyde vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Vatandaşlar aracını birkaç kez durdurdu

Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.

Çocuklara oyuncak hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Samsun Valisi arasında gülümseten 'doğal makas' diyaloğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Samsun Valisi arasında gülümseten 'doğal makas' diyaloğu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapımına başlanan millet bahçelerinden 10'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Dünya Çevre Günü'nde açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Samsun Valisi arasında geçen doğal makas diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Marmara'daki müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, 'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atıklardır.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu beladan denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj sorunundan denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

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