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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

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