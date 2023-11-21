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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti: Mutabakat imzalanacak

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi’nden sonra ilk bölgesel ziyaretini İsrail’e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir’e yapıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere Cezayir'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel meselelerin de ele alınması bekleniyor.

Seren Som
Seren Som
10:34 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:35 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Cezayir'e gitti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konsey Toplantısı, iki Cumhurbaşkanının riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.


Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Mutabakat metinleri imzalanacak

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.


Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

'Bu görüşmeyi çok önemsiyorum'

Erdoğan, İİT zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada Cezayir ziyaretinin önemine işaret ederek,
“Çünkü bu ülkeler arasında Cezayir, duruşunu her zaman net ortaya koyabilen bir ülke, Afrika’da tesir alanı geniş bir ülke. Onun için Sayın Tebbun ile de bu görüşmeyi çok çok önemsiyorum”
demişti.

  • Cezayir-Türkiye ilişkileri özellikle Tebbun’un 2019’da göreve gelmesiyle artan bir ivme kazandı. Tebbun, Cezayir’den 17 yıl sonra Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaretini Erdoğan’ın daveti üzerine 15-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı için yarın Cezayir’e gidecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Öte yandan Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanmasının gündemde olduğu da ifade edildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cezayir
#Ziyaret
#Türkiye
37 dakika önce
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