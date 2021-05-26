Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP tacizcilerin işgali altındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. "Kendini kullandırmaya bu kadar gönüllü muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin işgal altında olduğunu söyledi.

"YALANLARLA TACİZLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR"

CHP'nin içlerindeki taciz ve tecavüz hadiselerini örtbas etmek için yalanlara başvurduğunu söyleyen Erdoğan, "Tek yaptıkları içlerindeki taciz tecavüz hırsızlık hadiselerini örtmek için yalanları tekrarlamak. Bir tane CHP’linin mahkeme tarafından nasıl cezalandırıldığı ortada.

"CHP TACİZCİLERİN İŞGALİ ALTINDA"

CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerini ve onun siyasi uzantılarının ve onları koruyanların işgali altındadır. Milletimizin değerlerine savaş açanların işgali altındadır" dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e cevap: Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katilinin yanına koyarsan olacağı budur

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklama: İçişleri Bakanımızın yanındayız

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rizeliler gelin hanıma bir ders verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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