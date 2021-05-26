Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP tacizcilerin işgali altındadır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin içlerindeki taciz ve tecavüz hadiselerini örtbas etmek için yalanlara başvurduğunu belirten Erdoğan, "CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerini ve onun siyasi uzantılarının ve onları koruyanların işgali altındadır. Milletimizin değerlerine savaş açanların işgali altındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. "Kendini kullandırmaya bu kadar gönüllü muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin işgal altında olduğunu söyledi.
"YALANLARLA TACİZLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR"
CHP'nin içlerindeki taciz ve tecavüz hadiselerini örtbas etmek için yalanlara başvurduğunu söyleyen Erdoğan, "Tek yaptıkları içlerindeki taciz tecavüz hırsızlık hadiselerini örtmek için yalanları tekrarlamak. Bir tane CHP’linin mahkeme tarafından nasıl cezalandırıldığı ortada.
"CHP TACİZCİLERİN İŞGALİ ALTINDA"
CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerini ve onun siyasi uzantılarının ve onları koruyanların işgali altındadır. Milletimizin değerlerine savaş açanların işgali altındadır" dedi.