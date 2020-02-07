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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan çığda şehit düşen jandarma uzman onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van şehidi Cihan Erat'ın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van şehidi Cihan Erat'ın cenazesine katıldı

Van'daki çığ faciasında şehit olan Uzman Onbaşı Cihan Erat için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda isim katıldı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erat'ın cenazesinde yaptığı açıklamalarından satır başları:

  • O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van şehidi Cihan Erat'ın cenazesine katıldı

Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili Peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz.
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