Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisinde kıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisinde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.

DHA

Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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