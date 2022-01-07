Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
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