Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camiinde kıldı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camiinde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Detaylar geliyor...

Kâbus yeniden başladı

Kâbus yeniden başladı

Marmara'dan sonra Mersin'de de görüldü.
Yargıtayda bir ilk

Yargıtay'da bir ilk

​Artık yapay zeka karar verecek.
Sapkınlığı normalleştirme çabası var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

Kentte vaka sayısı toplam vakanın yarısını geçti.

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den dikkat çeken açıklama.

Rögardan çıkan köpük caddeyi kapladı.

Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren havalimanı.

​Kadro sayıları belli oldu, alım için ilan verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.