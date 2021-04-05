Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır" ifadesine yer verildi.

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