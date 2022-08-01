Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor https://t.co/mKJ30OSdL5 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 1, 2022

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

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(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

"Hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz"

Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.

Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terörle, darbeci zihniyetle ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

Bir ara 26,5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.

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Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınıra getirdik. Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022’yi, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor.

Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

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Kılıçdaroğlu'na fındık fiyatı tepkisi

Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay Kemal rahatsız oldu. Ben 72 lira düşünüyordum diyor. Senin sırtında küfe yok. Sen düşünüyorsun biz icraattan bahsediyoruz. Bunların hepsi tahminlerden konuşuyorlar. 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik, ona bakın.

Isı yalıtımına 50 bin lira teşvik

Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın enerji ithalatındaki maliyet ve sanayi üretiminde kullanılan emtia fiyatlarındaki yükseliştir. Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın önemli sebebi enerji giderinde 3 kata varan artıştır. Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Hanelerdeki ısı yalıtımı için daire başına 50 bin liraya kadar yardım sunuyoruz.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz.