Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz

Rami Kışlası'ndan restore edilerek dönüştürülen Rami Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara selamlayarak kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.



https://t.co/tWAGs3hf0H — Yeni Şafak (@yenisafak) January 13, 2023

Hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Burhan Çaçan yürek tellerimizi titreten, güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve her zaman koruduğu vakur duruşuyla hem halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış bir sanatçımızdır. Merhum sanatçımız bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren severek dinlediğimiz, şahsiyetini hep takdir ettiğimiz gerçekten müstesna bir insandı. 45 yıllık sanat hayatı boyunca birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan vefatıyla geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır. Rabb'im merhum sanatçımızı rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır versin diyorum." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 29 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi bugün hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla açılacak kütüphane, Türkiyenin en büyük Avrupanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak. İlk kez Osmanlı Padişahlarından III. Mustafa döneminde yaptırılan Rami Kışlası uzun süredir atıl vaziyetteydi. Bir buçuk yıl önce kütüphane olacağı açıklanan alanda çalışmalar neredeyse tamamlandı. Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi. Yapının restorasyon sürecinin 2000lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014te de başladığını söyledi. Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiyede peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiyenin ve dünyanın en büyük kütüphanesi diye konuştu. Zorlu, kütüphanenin aynı zamanda millet bahçesi tarzında inşa edildiğine dikkati çekti. İnternet erişimi, kafeleri ve sanat etkinliklerinin yapılacağı galerileriyle kütüphanenin 7 gün 24 saat kullanabileceğini aktaran Zorlu, şu bilgileri verdi:Rami Kütüphanesi bir yaşam döngüsü şeklinde inşa edildi. Ne demek bu? 0-3 yaş çocuk bebek grubundan başlıyoruz, çocukları burada ağırlamaya. Ortaokul, lise ve üniversitelerin ihtisas kütüphaneleri, yazma eserler şifahanesi ve Atatürk İhtisas Kütüphanesi de yine bünyesinde olacak. Vakıf kültürümüzün gereği olarak, misafirlerimize günde 2 defa çorba ikram edeceğiz. Yine çay ve kek ikramlarımız gün içerisinde sürekli olacak. Bunun dışında üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kütüphanemiz ücretsiz test kitapları temin edecek ki üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri noktasında bizim de ufak bir katkımız olsun Kütüphanenin sergi salonlarında, ulusal ve uluslararası sergilere, konferanslara ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Zorlu, restorasyonu aslına uygun inşa edilen ve bulunduğu mahalleye büyük bir katkıda bulunan kütüphanenin Türkiyenin ilk sürdürebilirlik sertifikasına sahip kütüphanesi olduğunu söyledi. Rami kütüphanesinin nadide bir eser olarak İstanbula ve Türkiyeye uzun yıllar hizmet edeceğinin altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu eseri korumak adına Rami kütüphanesi yönetimi olarak UNESCO Kültür Mirası Listesine alınması için gerekli çalışmaları başlattık. Kütüphanemizi hem milletimize hem de insanlığa emanet etmek adına UNESCO Kültür Mirası Listesine de alınacağını buradan şimdilik ifade etmek istiyorum. RAMİ KÜTÜPHANESİ HAKKINDAToplam 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alanın yanı sıra ağaçlarla çevrili yapay bir göleti de barındıran kütüphane, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip. Dört bin 200 kişilik oturma alanı bulunan komplekste, 0-3 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi yer alıyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesinin yanı sıra Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi de kitapseverlerin hizmetine sunulacak. ŞİFAHANEDE KİTAP RESTORASYON ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKYazma Eserler Kütüphanesi bünyesindeki Şifahanede gerçekleştirilecek kitap restorasyon çalışmaları ve arşiv bölümleriyle kadim bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Etkinlik salonları, bireysel ve grup okuma salonları, atölye mekanları ile söyleşi, seminer ve sergi gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kompleks olarak tasarlanan kütüphane haftanın her günü açık olacak. İhtisas kütüphaneleri ve okuma salonları 24 saat hizmet verecek. Global Sustainable Tourism Councila (GSTC) akredite bir program olan Biosphere tarafından 30 Aralık 2022de yapılan denetim sonucu Rami Kütüphanesi Sürdürülebilirlik Sertifikası aldı. Sürdürülebilir Müze Programı’na dahil olan dünyada 56 tesis bulunurken, Rami Kütüphanesi, Türkiyede bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu. RAMİ KIŞLASI TARİHİ İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor. Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu: Bugün açılıyor 250 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası bir buçuk yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürüldü. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak tanıtılan alanda farklı yaş grupları için 2 milyondan fazla kitap yer alacak. Bugünkü açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası'nın ülkenin son 2,5 asırlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna değinen Erdoğan, kendisinin de buranın gıda çarşısına dönüştüğü dönemde peynir, sucuk ve pastırma satışı yaptığını söyledi.

Burada bir geçmişini kenara koymanın mümkün olmadığını, buranın top sahası olduğu dönemde futbol da oynadığını belirten Erdoğan, "Ama hepsinden öte Sultan 2. Mahmut 1828-1829'daki Osmanlı Rus Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. Cumhuriyet döneminde de aynı amaçla uzunca bir süre kullanılan kışla daha sonra az önce ifade ettiğim gibi Gıda Toptancıları Sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlendirilmiştir." diye konuştu.

"İstanbul'un en büyük kütüphanesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlemek için yürüttükleri çalışmaların nihayet sona erdiğine değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati gençlerimiz başta olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan, diğer ilaveleriyle yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde ilk etapta 2 milyonu aşkın kitap ve 4 bin 200 kişilik kapasitesiyle hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette zaman içinde daha da artacak. Kütüphane bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi de 25 bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır."

Erdoğan, Rami bünyesindeki Yazma Eserler Kütüphanesi'nin de buraya ayrı bir derinlik katacağını dile getirerek günümüzün olmazsa olmazı dijital kaynakların da burada meraklılarıyla buluşacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanede emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin haftanın her günü, günün 24 saati, gençler başta olmak üzere, tüm kitapseverlere hizmet vereceğini söyledi.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.