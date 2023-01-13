Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak hizmete açıyoruz. Taksim'deki AKM'yi yürütülen tüm olumsuz kampanyalara rağmen yeniden ve daha güzel bir şekilde İstanbul'a kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Rami Kışlası'ndan restore edilerek dönüştürülen Rami Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara selamlayarak kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Burhan Çaçan yürek tellerimizi titreten, güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve her zaman koruduğu vakur duruşuyla hem halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış bir sanatçımızdır. Merhum sanatçımız bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren severek dinlediğimiz, şahsiyetini hep takdir ettiğimiz gerçekten müstesna bir insandı. 45 yıllık sanat hayatı boyunca birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan vefatıyla geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır. Rabb'im merhum sanatçımızı rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır versin diyorum." ifadelerini kullandı.
Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası'nın ülkenin son 2,5 asırlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna değinen Erdoğan, kendisinin de buranın gıda çarşısına dönüştüğü dönemde peynir, sucuk ve pastırma satışı yaptığını söyledi.
Burada bir geçmişini kenara koymanın mümkün olmadığını, buranın top sahası olduğu dönemde futbol da oynadığını belirten Erdoğan, "Ama hepsinden öte Sultan 2. Mahmut 1828-1829'daki Osmanlı Rus Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. Cumhuriyet döneminde de aynı amaçla uzunca bir süre kullanılan kışla daha sonra az önce ifade ettiğim gibi Gıda Toptancıları Sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlendirilmiştir." diye konuştu.
"İstanbul'un en büyük kütüphanesi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlemek için yürüttükleri çalışmaların nihayet sona erdiğine değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati gençlerimiz başta olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan, diğer ilaveleriyle yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde ilk etapta 2 milyonu aşkın kitap ve 4 bin 200 kişilik kapasitesiyle hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette zaman içinde daha da artacak. Kütüphane bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi de 25 bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır."
Erdoğan, Rami bünyesindeki Yazma Eserler Kütüphanesi'nin de buraya ayrı bir derinlik katacağını dile getirerek günümüzün olmazsa olmazı dijital kaynakların da burada meraklılarıyla buluşacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanede emeği geçen herkesi tebrik etti.
"Tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin haftanın her günü, günün 24 saati, gençler başta olmak üzere, tüm kitapseverlere hizmet vereceğini söyledi.
Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.