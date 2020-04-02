Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dayanışmayı dinamitlemek gafletten ibarettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile video konferans üzerinden toplantı yaptı. Gündemin koronavirüs olduğu toplantıda başkanlara seslenen Erdoğan, tedbirlerinin ivedilikle uygulanmasını isteyerek, "Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da titiz davranmalıyız. Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir" dedi.

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"Vebal üstünüzedir"

Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlara ulaştırma noktasında titiz davranılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir." şeklinde konuştu.

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"Milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız"

AK Parti olarak milleti bu salgın döneminde de hayal kırıklığına uğratmayacaklarını belirten Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler bile birçok alanda çökerken, kendi ihtiyaçlarımızı pek çok alanda karşıladığımız görülmüştür. Sosyal devlet gereği 2 milyon aileye 1000'er TL destek veriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetlerine ara veren işletmelerimizin telafi sürelerini 2 katına çıkardık. İşletmelerin vergi ve SGK ödemelerini öteledik. Pek çok bankamız ilave kaynak sağlayarak, kredileri öteleme yoluna gitti" dedi.

Düşmanın adı: Koronavirüs

Tarihi bir felaketin yaşandığını ve birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerde olduğumuzu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Adı da koronavirüs. Panik yapmadan akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi yürütüyoruz. Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. İnşallah aydınlık ve müreffeh günlere kısa sürede kavuşacağız. Biz Türk Milleti'nin ferasetine güveniyor ve inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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