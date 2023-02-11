Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da çadır kentleri ziyaret eti.
Açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:
"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açtı. Can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. Ayrıca 80 bin 97 insanımız yaralı olarak kurtarıldı.
Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.