Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devamı gelecek

Fransa'ya resmi bir ziyaret gerekleştiren ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la önemli görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara da cevap verdi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu gaipten haberler vermeye alışkındır. Şu anda daha 14 ay var. AK Parti bunaldı da bunu yapıyor falan bunların hepsi... Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş! Bunların hepsi tespit edilmiş bu zatın suçları. Beşiktaş’taki olaya yaklaşımı tarzını hiç affedilir bir yanı yok bunların çok daha açık bir biçimde ortaya çıktığını göreceğiz. Bunların daha devamı var" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Yolsuzlukların savunucusu

*Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun “AKP (seçimi) alamayacağını anladı onun için böyle yapıyor” beyanı var.

Kılıçdaroğlu gaipten haberler vermeye alışkındır. Şu anda daha 14 ay var. AK Parti bunaldı da bunu yapıyor falan bunların hepsi... Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş! O da kendisini buğday ambarında görüyor. Bizim bütün attığımız adımların hepsi nerede bir suistimal varsa nerede bir yolsuzluk varsa mülkiye müfettişleri ile birlikte gideriz. Benim vatandaşım korkmasa, çekinmese ortaya daha çok şeyler çıkar. Kılıçdaroğlu’nun en büyük marifeti yolsuzlukları savunmaktır. Nitekim Ataşehir’i nasıl savunduğunu gördük şimdi de Beşiktaş’ı savunuyor. Yolsuzlukları savuna savuna buralara gelmiştir. Şu anda gerek Beşiktaş gerek Ataşehir’le alakalı kendi kızı da olmak üzere bunların hepsini belgeleri ile birlikte arkadaşlarımız açıkladılar.

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Devamı gelecek

Ya düşünün ki torununu SSK’lı yapan birisinden ne beklersiniz? 14-15 yaşındaki çocuğunu SSK’lı yapan birisinden ne beklersiniz? Bu adam böyle birisi. Bunların hepsi tespit edilmiş bu zatın suçları. Beşiktaş’taki olaya yaklaşımı tarzını hiç affedilir bir yanı yok bunların çok daha açık bir biçimde ortaya çıktığını göreceğiz. Bunların daha devamı var.

GÜNDEM O koridoru onlara mezar ederiz

GÜNDEM Yolsuzluğu savundu