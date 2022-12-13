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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ankara siyasetinde bugün hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı.

İki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan toplantı sonrası Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

Son görüşme 9 Kasım'daydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

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