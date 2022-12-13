​Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Ankara siyasetinde bugün hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı.
İki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Erdoğan toplantı sonrası Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Son görüşme 9 Kasım'daydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.