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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdenizdeki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğiliminin ve bölgeselleşmenin giderek önem kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'Bütün mazlumlar ona sığınır' denen bir ülkeyiz
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'Bütün mazlumlar ona sığınır' denen bir ülkeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin 780 bin km kareden daha büyük bir ülke olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bab-ı Hünayun'un yanı başında şu ifadeler yer alıyor: Bütün mazlumlar ona sığınır. Biz böyle bir devletiz' ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum"

"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. " diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı yerine güçlüyü, fakir yerine zengini koruyan küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı yerine güçlüyü, fakir yerine zengini koruyan küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Açıklamalarında mülteciler konusuna değinerek Avrupa ülkelerine yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla umutlarımız artmıştır"

Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin Erdoğan, "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şuşa'da zafer yürüyüşü
DÜNYA
Şuşa'da zafer yürüyüşü

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur."

Erdoğan, "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

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