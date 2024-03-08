Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Zelenski ile görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı.

Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.