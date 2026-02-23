Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ramazan'da mazlumlara yardım ulaştırıyoruz.

Okullardaki çocuklarımız tüm karalamalara rağmen Ramazan ayını coşkuyla yaşıyor.

Kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik.

Adalet ve İçişleri Bakanlarımız görevlerine başladılar.

Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi kardeşlerime görevlerinde başarılar diliyorum.

Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerime fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun hakkı, adaleti savunuyor; kimseden çekinmeden doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz.

Türkiye'nin amacı yeni dostlar kazanmaktır.

Anlaşmazlıklardan düşmanlıklar üretme derdinde değiliz.

Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygı göstermelerini bekliyoruz.

Dünyada şu an Türkiye rüzgarı esiyor.

Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü bir laboratuvar kompleksi kazandıracağız.

Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir.

Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır, halkındır, aziz milletimizindir.

Çetin mücadeleler sonunda üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmıştır, halka ait olduğu tescil edilmiştir.

Üniversitelerimizi babalarının malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören müstebit ve mütekebbir zihniyetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz.

Aziz milletimiz terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi için yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek veriyor.

Milletimizin hassasiyetlerini azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız.

Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sigarayla mücadele sürüyor.

784 yeni birimle birlikte sigara bırakma polikliniği sayısı bin 349'a ulaştı.

Halkımızın da bu sürece destek vermesi gerekiyor.