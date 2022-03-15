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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesaj: İslamofobi veba salgını gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na videomesaj gönderdi. İslam düşmanlığının her geçen gün daha fazla arttığına dikkat çeken Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesaj: İslamofobi veba salgını gibi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı. Erdoğan, foruma gönderdiği mesajda programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik etti; fikirleri, tespitleri, tenkitleri ve önerileriyle programın içeriğini zenginleştiren herkese şükranlarını sundu.

'Zehirlemeye devam ediyor'

Erdoğan, geçen yıl zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen forumun bu sene daha kuşatıcı, daha geniş katılımlı bir şekilde yoluna devam ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

'Milyonlarca insanı etkiliyor'

"Sorumsuz basın yayın organlarının da teşvik ettiği nefret atmosferi, Müslümanlarla beraber dili, dini, kökeni ve kültürü farklı olan milyonlarca insanı da olumsuz etkiliyor. Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmalar, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyuyor. İnsanı eşref-i mahlukat gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir medeniyetin mensupları olarak, mazlum ve mağdurlar arasında ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Diğer türlü 2019'da Yeni Zelenda'da, 2021'de Kanada'da yaşanan İslamofobik saldırıların önüne geçemeyiz."

Amsterdam'da "İslamofobi" raporu hazırlandı
DÜNYA
Amsterdam'da "İslamofobi" raporu hazırlandı

'Medyaya büyük sorumluluk düşüyor'

Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurgulayarak "Kendileriyle beraber yüz milyonlarca insanı hedef alan bu haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında Müslümanlar güçlü tepki göstermeli, meşru zeminde haklarını aramalı, mücadelesini vermelidir. 2. Uluslararası Medya Forumu'nun bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da başörtüsü zulmü: Yüksek mahkeme yasağı onayladı
DÜNYA
Hindistan'da başörtüsü zulmü: Yüksek mahkeme yasağı onayladı

Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi: Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz
FOTOĞRAF 8
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ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, grup adına yaptığı konuşmada, Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağının, münferit bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini belirterek \"Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür.\" dedi.<br><br>
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Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını aktaran Kaya, \"Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor. Bu zulüm bir an önce son bulmalıdır.\" diye konuştu.<br><br>
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MAZLUMDER Başkanı Kaya Kartal da Hindistan'da başörtüsü yasağının karşısında direnen öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.<br><br>
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Hindistan'daki Müslümanların ülkeye değerler kattığını anlatan Kartal, bunu göz ardı etmemek gerektiğini dile getirerek \"Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Avukat Gülden Sönmez ise Hindistan'ın Karnataka eyaletinde İslami kimliği hedef alan yasakları protesto ettiklerini dile getirerek \"Biz kadınların başörtüsü, tesettürü Müslüman kadınların kimliğidir. Hiçbir din mensubunun kıyafetinin yasaklanmasını tasvip etmiyoruz. Biz Müslüman kadınlar olarak örtümüzün ehlini Kur'an-ı Kerim ve Rabb'imizden alıyoruz.\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağı<br><br>Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.<br><br>Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.
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Udupi'deki okul yöneticileri, hükûmet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.<br><br>Eyalet hükûmeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.
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Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.<br><br>Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.<br><br>
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi: Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi. Harbiye'deki Hindistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) ile MAZLUMDER üyeleri, "Irkçılık ve İslam düşmanlığına, Hindu milliyetçiliğine ve başörtüsü yasağına hayır, "Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz." yazılı pankartlar açtı.


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