Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin başvuru tarihi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında devam eden arsa ve iş yeri başvuru süresinin uzatıldığını ifade eden Erdoğan, ''Şu anda açıklanmış olan dev bir proje. Kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. Seçimden sonra da yeni bir hızla Türkiye Yüzyılına ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz'' dedi.