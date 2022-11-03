Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin başvuru tarihi uzatıldı

Ekonomi

MÜSİAD EXPO başladı: Beş milyar dolarlık ticaret şöleni

2 yılda bir yapıldığı için 13 bin MÜSİAD üyesinin heyecanla beklediği ticaret fuarı başladı. 500’ü aşkın firma ve 124 ülkeden 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “İş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi.