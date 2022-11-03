Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu İlk Evim İlk İş Yerim projesinin başvuru tarihi uzatıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin başvuru tarihi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında ''İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında devam eden arsa ve iş yeri başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk Evim İlk İş Yerim projesinin başvuru tarihi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında devam eden arsa ve iş yeri başvuru süresinin uzatıldığını ifade eden Erdoğan, ''Şu anda açıklanmış olan dev bir proje. Kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. Seçimden sonra da yeni bir hızla Türkiye Yüzyılına ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: Yakında dağılacaklar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: Yakında dağılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz

Rus askerin ilginç tavırları

Rus askerin ilginç tavırları

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.
Mavi dil paniği

Mavi dil paniği

​Bir ilimiz karantinaya alındı: Ekipler harekete geçti.
Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Bölgede tansiyon yükseliyor

Bölgede tansiyon yükseliyor

Japonya'dan Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye dair açıklama.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.

​110 milyar metreküp rezerv.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.

​Terapi duyguları ele veriyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.