Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralıkta toplanacak
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık'ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağını vurguladığı Millî Eğitim Şûrası’nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralıkta toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılında konuştu: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılında konuştu: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı 198
GÜNDEM
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı 198
Abone Ol Google News
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Hayatının en zor günlerini yaşıyor

Hayatının en zor günlerini yaşıyor

​Aşı olmayan 65 yaşındaki kadın pişmanlığını anlattı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.