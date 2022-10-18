Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs’e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin. pic.twitter.com/7lvyHGZOmo
Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs’e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin. pic.twitter.com/7lvyHGZOmo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022