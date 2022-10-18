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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdili andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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