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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimcilerle iftar programı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimcilerle iftar programı sonrası konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık.

Son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısı açık olacak.

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