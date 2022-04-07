Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimcilerle iftar programı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık.
Son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısı açık olacak.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık.
Son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısı açık olacak.
Ayrıntılar geliyor...
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