Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimcilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Son 17 yılda 302 binin üzerinde yeni derslik açtık. 17 yıldır eğitimi en önemli önceliğimiz yaptık.

Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir.

Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz.

Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan bir yıkım ekibi var. Bugüne kadar neyi başardıysak bu yıkım ekibine rağmen yaptık.

Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz.

Öğretmen öğrettiğinden ziyade eğiten, öğreten yetiştiren kişidir.

Şiddet içeren dizi, film ve sanal oyunlar gençlerimizin zihinsel kodlarını tahrip ediyor.

Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir.

Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."