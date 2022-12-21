Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor.

2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.

Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.

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-Bugün Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz hizmet veriyor.

-FETÖ ile mücadele konusunu ele aldık.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

-İlişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

-Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor.

-Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz.

-G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkür ederiz.

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